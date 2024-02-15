Москва, 15 февраля, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Мошенники украли у актрисы театра «Современник» Марии Селянской 1,6 млн рублей, сообщил источник ИА Регнум.

По словам собеседника агентства, с актрисой связались «сотрудники правоохранительных органов». Селянская активно общалась с ними на протяжении нескольких дней. Аферисты убеждали актрису снять средства с банковского счёта. Ей заявили, что личные данные утекли к злоумышленникам и якобы срочно необходимо перевести все деньги на другие, «безопасные счета».

Селянская сделала, как ей сказали, и в итоге потеряла 1,6 млн рублей. Артистка отдала мошенникам не только сбережения, но и взятые в кредит средства. Только спустя некоторое время, осознав, что стала жертвой мошенников, Селянская написала заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

9 февраля ИА Регнум писало о новой, но тоже многоступенчатой схеме обмана россиян. Мошенники звонят от имени мобильных операторов, пугая людей скорым завершением срока действия их номеров, а затем говорят об опасности для личных данных.