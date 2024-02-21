Красногорск, 21 февраля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил мужество и отвагу военных воздушно-космических сил в ходе специальной военной операции. Глава государства заявил об этом 21 февраля в ходе церемонии вручения государственных наград воинским частям ВКС на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Кирилл Зыков/РИА Новости Владимир Путин выступает на церемонии вручения государственных наград военным частям ВКС РФ на аэродроме Чкаловский

Президент заметил, что церемония награждения проходит в преддверии Дня защитника Отечества, в связи с чем он поздравил военных с этим праздником, который, как он отметил, уже давно стал народным.

Глава государства также подчеркнул, что рад возможности вручить награды авиационным частям и подразделениям ВКС.

«Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3868867" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Благодаря героическим действиям и безупречной подготовке военнослужащих ВКС удалось добиться перелома на наиболее сложных участках фронта, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 февраля Путин прибыл на аэродром Чкаловский для вручения государственных наград воинским частям. Там его встретил министр обороны Сергей Шойгу, доложивший главнокомандующему о построении войск.

В ходе церемонии Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации наградили орденом Суворова. Бригаду армейской авиации удостоили ордена Жукова, а отдельный вертолётный полк — орденом Кутузова.