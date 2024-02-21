Красногорск, 21 февраля, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл на аэродром Чкаловский, где вручил государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Кремля.

Егор Алеев/ТАСС Орден Жукова

По прибытии его встретил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Он представил главе государства краткий доклад о построении войск.

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Так, ордена Суворова удостоили Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации. Бригада армейской авиации получила орден Жукова. Отдельный вертолётный полк наградили орденом Кутузова. Им отмечают войсковые соединения и части за военные операции, результатом которых стало достижение поставленных целей и задач.

Глава государства прикрепил на боевые знамёна ордена и орденские ленты и поздравил воинские части с государственными наградами. После чего подразделения продемонстрировали знамёна и прошли с ними торжественным маршем.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля ордена Мужества вручили родным погибших членов экипажа военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого Вооружёнными силами Украины в Белгородской области. Указ о награждении посмертно государственными наградами за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, подписал президент России.

Государственные и ведомственные награды 20 февраля вручили военнослужащим ремонтного подразделения Центрального военного округа. Наград их удостоили за самоотверженность и успешное выполнение специальных задач.