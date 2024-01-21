Монако, 22 января, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Российский предприниматель, владелец и президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев планирует продать французский футбольный клуб, сообщил в соцсети X журналист портала Foot Mercato Санти Ауна.

Фото футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев посетил матч «Атлетико» — «Монако»

Он добавил, что по поручению Рыболовлева ведутся консультации по этому вопросу с американским инвестиционным банком Raine Group, который ранее занимался продажей английского клуба «Манчестер Юнайтед».

Контрольный пакет акций футбольного клуба Рыболовлев выкупил в 2011 году. С момента покупки российский бизнесмен инвестировал в клуб более €330 млн. В 2017 году команда досрочно стала чемпионом Франции.

Кроме того, Рыболовлев коллекционирует предметы искусства, занимается социальными проектами и благотворительностью.

Как сообщало ИА Регнум, владелец «Челси» с 2003 года российский бизнесмен Роман Абрамович в начале марта 2022 года объявил о том, что выставил клуб на продажу из-за санкций, объявленных после начала украинского конфликта. В мае клуб выкупил американский миллиардер Тодд Боли. В пресс-офисе Абрамовича сообщили, что он не смог получить эти деньги. Речь идёт о сумме почти в 3 млрд долларов (2,3 млрд фунтов стерлингов). При этом Абрамович продавал клуб с разрешения правительства Великобритании и заявлял о своём намерении ещё до попадания в санкционный список.