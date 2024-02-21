Амстердам, 21 февраля, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Нидерландские власти положительно отреагировали на планы провести в голландском городе Гааге голосование по выборам президента России, сообщили журналистам в посольстве РФ в Амстердаме.

Иван Шилов ИА Регнум

Дипломатическая миссия перед этим направила в голландское внешнеполитическое ведомство соответствующее уведомление.

«В соответствии с международной практикой посольство России в Нидерландах своевременно уведомило министерство иностранных дел королевства о намерении организовать в посольстве избирательный участок для проведения выборов президента Российской Федерации 17 марта 2024 года», — уточнили в российском посольстве в беседе с «РИА Новости».

В дипмиссии отметили, что её сотрудники приложат все усилия к тому, чтобы граждане России, которые находятся на территории Нидерландов, смогли принять участие в голосовании.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала о том, что избирательные участки весной 2024 года откроются во всех странах с дипломатическими представительствами, в том числе в недружественных государствах.

Она отметила, что российские власти принимают меры для обеспечения безопасности голосования граждан России на выборах за рубежом. Захарова также уточнила, что за пределами РФ организуют работу около 300 избирательных участков.

Проведение голосования на выборах президента России займет три дня —15,16,17 марта 2024 года.