Рим, 21 февраля, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Сотрудники одного из магазинов дьюти-фри в римском аэропорту Фьюмичино отказались продать бутылку воды гражданке России Анне Лариной из-за её российского паспорта, сообщила 20 февраля газета Roma Today со ссылкой на саму женщину.

RainerPrang В аэропорту

Ларина живет в итальянской столице более 10 лет. Она работает учительницей русского языка и переводчицей.

В аэропорту женщина решила купить воды перед полётом и отправилась в один из магазинов, где у неё потребовали показать посадочный талон. Увидев российский паспорт Лариной, продавец отказала в покупке, сославшись на то, что та русская.

Гражданка России попросила персонал объяснить своё решение. Ей рекомендовали ознакомиться с информацией на сайте итальянского министерства иностранных дел, где якобы указаны соответствующие требования.

После инцидента Ларина записала видео для социальных сетей. В обращении на итальянском языке она заявила, что имеет вид на жительство в Италии и платит налоги в этой стране.

В компании Aeroporti di Roma, которая управляет аэропортом Фьюмичино, принесли Лариной свои извинения за произошедшее и выразили солидарность с ней. В организации отметили, что то, что случилось с гражданкой РФ, не соответствует стандартам работы партнеров аэропортов.

В Aeroporti di Roma также подчеркнули, что формальные запреты на продажу товаров российским гражданам отсутствуют.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября украинские СМИ написали о том, что во Львове продавец на рынке отказалась обслуживать женщину из-за того, что та говорила на русском языке. Она также оскорбила посетительницу.

27 января президент РФ Владимир Путин сказал, что в ряде стран Европы власти продвигают русофобию как официальную политику. Он привел в пример ситуацию в прибалтийских республиках, где множество людей объявляются недочеловеками и ущемляются в элементарных правах.