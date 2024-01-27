Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает убийства мирных граждан, в странах Европы русофобию продвигают как официальную политику. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин.

IMAGO Janine Schmitz photothek. d/Global Look Press

«В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика», — заявил российский лидер на церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида.

Он добавил, что киевский режим возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных, продолжаются варварские обстрелы мирных городов и посёлков.

Глава государства также заявил, что в некоторых странах не только переписывают историю, реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. Так, в странах Прибалтики множество людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подчеркнул президент.

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Как сообщало ИА Регнум, 27 января Путин вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида. Особенностью памятника стали 150 скульптурных барельефов, созданных на основе историй реальных людей и фотографий, предоставленных регионами России.

Путин в ноябре 2023 года заявил, что идеологией западных стран, которым не нужно такое многонациональное государство, как Россия, стали русофобия и другие формы расизма. Глава государства подчеркнул, что ненависть Запада относится ко всем населяющим Россию народам.