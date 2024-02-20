Путин заявил, что России нужны сильные идеи
Москва, 20 февраля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Сильные идеи всегда нужны России, но сегодня особенно, страна выходит на новый уровень задач. Об этом 20 февраля заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив.
«Эта новизна, заключается в том, что мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нам задач, чтоб, добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития», — заявил Путин.
Глава государства отметил, что в так называемых недружественных странах, подушка безопасности для традиционных ценностей оказалась большой и надёжной, и у России там тоже много союзников.
Путин 20 февраля принял участие в пленарном заседании четвёртого ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» АСИ по продвижению новых проектов. Форум проводится по поручению главы государства с 2020 года и аккумулирует общественно значимые инициативы и проекты неравнодушных граждан со всей страны.
Также 20 февраля выступая на форуме Агентства стратегических инициатив Путин заявил, что Россия переживает особенное время. Глава государства добавил, что Россия качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной, уверенной в себе.