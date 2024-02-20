Москва, 20 февраля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Сильные идеи всегда нужны России, но сегодня особенно, страна выходит на новый уровень задач. Об этом 20 февраля заявил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив.

Софья Сандурская/ТАСС Владимир Путин

«Эта новизна, заключается в том, что мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нам задач, чтоб, добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что в так называемых недружественных странах, подушка безопасности для традиционных ценностей оказалась большой и надёжной, и у России там тоже много союзников.

Путин 20 февраля принял участие в пленарном заседании четвёртого ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» АСИ по продвижению новых проектов. Форум проводится по поручению главы государства с 2020 года и аккумулирует общественно значимые инициативы и проекты неравнодушных граждан со всей страны.

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Также 20 февраля выступая на форуме Агентства стратегических инициатив Путин заявил, что Россия переживает особенное время. Глава государства добавил, что Россия качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной, уверенной в себе.