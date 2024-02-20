* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Маунтин-Вью, США, 20 февраля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. В мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) появится запрет делать скриншот профиля пользователя Об этом 20 февраля сообщил портал WABetaInfo.

IMAGO/Rene Traut/Global Look Press

Как только опцию запустят, при попытке сделать скриншот фотографии профиля будет высвечиваться уведомление, что действие заблокировано, уточнил портал.

«Новая функция обеспечит дополнительный уровень защиты конфиденциальности, предотвращая распространение фотографии профиля без согласия его владельца», — подчеркнули в опубликованном сообщении.

Блокировка скриншотов профиля уже сейчас доступна для некоторых бета-тестеров, устанавливающих последние обновления бета-версии мессенджера для платформы Android из магазина приложений Google Play. Скоро функция станет доступна широкому кругу пользователей, отметили в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, разработчики WhatsApp Web намерены внедрить в приложение новую функцию, позволяющую добавлять контакты пользователей в папку «Избранное» для быстрого дозвона. Пока опция в процессе разработки и будет доступна в будущем обновлении для веб-версии, уточнялось в сообщении WABetaInfo.