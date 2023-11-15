Москва, 15 ноября, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Более 800 крыш многоквартирных домов капитально отремонтированы в этом году в Москве. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, все работы в рамках капремонта проводились с использованием современных отечественных материалов и передовых технологий.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

По словам Бирюкова, всего в этом году в Москве привели в порядок 802 кровли — 578 плоских и 224 скатных. «Мероприятия проводились в рамках региональной программы капитального ремонта, — пояснил он. — В перечень работ входили полная замена покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения».

Глава Комплекса городского хозяйства рассказал, что скатные металлические крыши можно обновлять круглогодично. «Во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания», — отметил Пётр Бирюков.

Капитальный ремонт плоских крыш — сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. «Вначале снимается старая гидроизоляция из нескольких слоев рубероида, под которыми находится армированная бетонная стяжка», — сообщил Бирюков. Если она требует ремонта, отметил заместитель мэра Москвы, её частично отливают заново или меняют целиком.

«После этого, — резюмировал он, — сверху укладывают полимерно-битумный материал, который позволяет кровле выдерживать резкие перепады температур».