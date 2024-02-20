Москва, 20 февраля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Всероссийское общество глухих сообщило 20 февраля ИА Регнум о задержании руководства, в том числе президента Станислава Иванова.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов

«Пресс-служба Всероссийского общества глухих (ВОГ) подтверждает факт задержания некоторых сотрудников центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ) утром 20 февраля 2024 года», — сообщила организация.

Помимо Иванова, силовики задержали также первого вице-президента общества Евгения Безрукова, вице-президента ВОГ и председателя Татарского отделения Венеру Гаулстон, помощника президента ВОГ, председатель Новосибирского отделения Михаила Брагина, бывшего вице-президента ВОГ Вадима Иванченко. Задержали также ряд других бывших руководителей отделов и сотрудников аппарата общества.

Организация отметила, что следит за ситуацией и поддерживает контакты с задержанными, с их защитниками, а также с представителями правоохранительных органов.

Членов общества призвали сохранять спокойствие. ВОГ работает в штатном режиме и в ближайшее время проведёт пресс-конференцию на тему случившегося.

Созданное в СССР в 1926 году ВОГ — член Всемирной федерации глухих (ВФГ). Общество помогает и оказывает содействие людям с нарушениями слуха, вне зависимости от их членства в организации. Насчитывает порядка ста тысяч членов.

Возглавлявший ВОГ с 2003 года Валерий Рухледев в 2018 году стал фигурантом уголовного дела о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В мае прошлого года суд приговорил его к семи годам заключения.