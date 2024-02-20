Киев, 20 февраля, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Генерал Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что бойцы ВСУ в Авдеевке оказались в плену во время сдачи города из-за плохой эвакуации. Он высказал такое мнение 20 февраля в эфире телеканала «Прямой».

Павел Лисицын/РИА Новости

По словам Кривоноса, украинское командование потеряло время в Авдеевке.

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«То, что бросили людей, которые попали в плен, — позорная практика, но такие случаи были и до того. Это как раз показывает уровень коммуникации в нижнем звене — уровне взвод, рота, батальон, где каждый человек должен быть учтён. И командир должен заранее продумывать, каким образом эвакуировать, искать ресурсы», — сказал он.

Генерал назвал эту проблему системной для украинской армии, уточнив, что бойцы ВСУ оставляли раненых на поле боя, которые из-за этого умирали, ещё в 2015 году в Дебальцево и в 2022–2023 годах.

«Были холодные зимы, некоторые [из раненных] замерзали», — добавил Кривонос.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что большое количество бойцов украинских войск сдалось в плен армии России в Авдеевке. По словам главы региона, военнослужащие противника вынужденно сдавались в плен, чтобы сохранить жизни.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и полном взятии города под контроль российской армией. В военном ведомстве 19 февраля заявили, что Вооружённые силы России полностью освободили Авдеевский коксохимический завод. Уточнялось, что бойцы ВСУ продолжали хаотичное отступление.

Министерство обороны 18 февраля также опубликовало видеозапись бегства украинских военнослужащих из Авдеевки. На ней видно, что российская артиллерия наносит удары по бегущим бойцам и военной технике ВСУ.