Киев, 20 февраля, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Днепропетровской, Харьковской и ещё ряде областей Украины. Об этом 20 февраля сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что взрывы были слышны в Днепропетровске, Чугуеве Харьковской области, Кременчуге Полтавской области и в подконтрольном киевским властям городе Запорожье.

Взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги, объявленной, согласно данным онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным главы военной администрации Полтавской области Филиппа Пронина, в регионе ночью 18 февраля в результате взрыва повреждён объект инфраструктуры.

17 февраля в Днепропетровске прогремел взрыв на фоне действующего режима воздушной тревоги в Днепропетровской и Харьковской областях. В Очакове Николаевской области Украины 15 февраля в результате взрыва был повреждён объект транспортной и портовой инфраструктуры. По словам главы областной администрации Виталия Кима, также было повреждено одно из предприятий, которое расположено на территории города.