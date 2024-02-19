Мадрид, 20 февраля, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Испанское информационное агентство EFE подтвердило, что лётчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский вертолёт Ми-8 на Украину, нашли убитым в городе Вильяхойоса в испанской провинции Аликанте.

Иван Шилов ИА Регнум Максим Кузьминов

На сайте агентства, где разместили соответствующую информацию, говорится, что труп перебежчика обнаружили ещё 13 февраля.

Вместе с тем командование гражданской гвардии в Аликанте не подтвердило данные о том, что убитым является именно Кузьминов.

Как сообщало ИА Регнум, информация об убийстве Кузьминова в Испании стала поступать 19 февраля. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины подтвердило, что лётчик убит.

При этом интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на это ведомство написало, что перед убийством Кузьминов пригласил к себе в гости свою бывшую девушку. В ГУР также проинформировали, что недалеко от места происшествия находился сгоревший автомобиль, котором, предположительно, могли скрыться лица, стрелявшие в лётчика.

В августе 2023 года стало известно, что Кузьминов угнал в Харьковскую область Ми-8. ФСБ России возбудило уголовное дело о государственной измене.

Сам Кузьминов утверждал, что за измену Родине ВСУ передали ему $500 тыс. (48,7 млн рублей). Штурмана вертолёта Хушбахта Турсунова и борттехника Никиту Кирьянова, которые не знали о планах Кузьминова, расстреляли после приземления на украинской территории.