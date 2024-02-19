Киев, 19 февраля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Власти Украины изучают опыт Японии с целью показать всему миру собственное «экономическое чудо». Об этом 19 февраля сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Правительство изучает опыт японской модернизации, <…> чтобы в мире появилось «украинское экономическое чудо», — написал он.

По словам Шмыгаля, в ходе конференции по экономическому развитию и восстановлению, в которой участвовал премьер-министр Японии Фумио Кисида, он рассказал об основных сферах, в которые Киев уже сейчас предложил вкладывать деньги.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля бывший украинский премьер-министр Николай Азаров написал, что Украина не сможет вырваться из нищеты в ближайшие десятилетия, так как это не нужно никому на Западе. По его словам, страна превратилась в «серую» зону и бесплатный человеческий ресурс для борьбы с Россией для западных государств.

Украинский экономист Алексей Кущ 6 января сравнил снижение помощи Запада Украине с приостановкой наркоза во время проведения операции. По его словам, в украинской экономике результатом 2023 года станет минус в $40 млрд, а потому национальная валюта не сможет выжить.

Президент России Владимир Путин заявил 1 января, что украинская экономика полностью разрушена. Глава государства подчеркнул, что Украина существует только на подачки, которые клянчит руководство киевского режима.