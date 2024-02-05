Москва, 5 февраля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. В течение ближайших десятилетий Украина не сумеет выбраться из нищеты, так как это не нужно никому на Западе. Такое мнение 5 февраля высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА Регнум

«В ближайшие десятилетия Украина не сможет выбраться из нищеты и разрухи. Это никому на Западе не нужно», — написал он.

По словам Азарова, для западных стран Украинка является «серой» зоной и бесплатным человеческим ресурсом для борьбы с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января экс-премьер Украины написал, что в стране разрушена система правосудия и царит полное бесправие. По словам Азарова, суды в республике фактически подчиняются администрации главы киевского режима и этого не может быть ни в одном нормальном государстве.

Председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук 6 января заявил, что действия Киева и главы киевского режима Владимира Зеленского превратили Украину в «изгоя Европы», а также сделали страну расходным материалом для Запада.

Президент России Владимир Путин 1 января заявил, что экономика Украины полностью разрушена и существует только на подачки, которые клянчат её руководители. Глава государства отметил, что в России при этом сохранили экономику страны и не позволили её разрушить, на что надеялся Запад.