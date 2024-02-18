Лондон, 18 февраля, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Украинские военные возмущены некомпетентностью командиров и политического руководства страны, заявил на своём YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вся ситуация вокруг ВСУ приближается к кризису. Они в ярости из-за некомпетентности своих командиров и политического руководства, они злы на них даже больше, чем на русских, если такое вообще возможно», — пояснил Меркурис со ссылкой на анонимный источник на Украине.

Эксперт назвал ситуацию в украинской армии катастрофической. По словам Меркурис, украинские военные уже в бешенстве, ряд недовольных происходящим бригад отказываются выполнять приказы.

Как сообщало ИА Регнум, добровольно сдавшийся в плен военный ВСУ рассказал о создании на Украине отрядов для ликвидации не выполняющих приказы. Он уточнил, что по инициативе командования и особого отдела СБУ убивали людей, которые не хотели следовать преступным приказам и намеревались сдаться добровольно в плен.

Освобождение Авдеевки является большой победой России, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате РФ Александр Малькевич. Очень символично и то, что недавно вступивший в должность главком ВСУ Александр Сырский уже терпит поражение, отметил он. По словам Малькевича, российская армия начала год на хорошей ноте, а противник на фоне проблем с финансированием и смены командующего находится в состоянии уныния.