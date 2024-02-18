Москва, 18 февраля, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Освобождение Авдеевки является большой победой России. Об этом 18 февраля корреспонденту ИА Регнум заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов Российской Федерации при Общественной палате России Александр Малькевич.

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«Год только начался, а у России уже есть большая военная победа — освобождение Авдеевки. Это было именно взятие города, поскольку никто его не оставлял и добровольно не сдавал. Это важная военная победа, которая, надеемся, открывает успешную кампанию текущего года для Вооружённых сил России», — отметил эксперт.

Очень символично и то, что недавно вступивший в должность главком ВСУ Александр Сырский уже терпит поражение, указал он.

«Важно отметить, что освобождение Авдеевки позволило отодвинули точку обстрела города Донецка, где продолжается мирная жизнь, идёт строительство и развитие городских пространств. Задача российских военнослужащих — защитить этот город-миллионник от планомерного ежедневного уничтожения», — заявил Малькевич.

По его словам, помимо военных преимуществ, освобождение Авдеевки имеет и моральный аспект.

«Мы начинаем год на хорошей ноте. А наш противник — в состоянии уныния на фоне проблем с финансированием и смены популярного командующего», — указал эксперт.

Он добавил, что специалистам ещё предстоит много работы по разминированию Авдеевки.

«Это безусловная гордость за наших бойцов, за наших героев. Хорошо и чётко сформулировали бойцы легендарной «Пятнашки», оставив надпись на здании фильтровальной станции: «Вы выключили нам воду, а мы вам Авдеевку», — отметил эксперт.

Освобождение Авдеевки является важнейшим шагом в обеспечении водной безопасности города, в котором на протяжении двух лет сотни тысяч людей жили и сражались в водяной блокаде из-за того, что фашисты пытались перерезать поступление воды в этот населённый пункт.

Эксперт предположил, что следующим важным населённым пунктом может быть Славянск.

Как передавало ИА Регнум, в Министерстве обороны РФ проинформировали, что российские войска 17 февраля полностью освободили от украинских сил город Авдеевку в ДНР и продвинулись на глубину 8,6 км. Площадь освобождённой территории составила 31,75 квадратного километра, только за сутки боёв противник потерял свыше 1,5 тыс. бойцов.

Укреплённые районы на окраинах Авдеевки служили ключевым узлом обороны ВСУ на донецком направлении. Подтверждения того, что российские войска успешно продвигаются южнее и восточнее города, появились 16 февраля. Тогда же появились и кадры с горящими украинскими танками, покидающими Авдеевку.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин назвал решение о выходе правильным, но крайне сложным. Ситуация для украинских войск тяжёлая, впереди — очень непростые бои, отметил он.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что ВСУ пришлось уйти из Авдеевки из-за отсутствия нужного оружия и ответственность за это лежит не на Киеве. У России, добавил он, есть военное преимущество.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что быстрый выход ВСУ из Авдеевки означает смену задачи. Киев просто ждёт благоприятной ситуации, когда придёт новое вооружение, пояснил аналитик.