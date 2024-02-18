Донецк, 18 февраля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Трое взрослых и трое детей получили ранения в ДНР в результате детонации украинские кассетных боеприпасов, сообщил глава республики Денис Пушилин 18 февраля в Telegram-канале.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«Сегодня в результате детонации кассетных боеприпасов противника на территории региона ранены шесть мирных жителей, из них трое детей», — написал Пушилин.

Он уточнил, что в Киевском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался 56-летний мужчина, в Горловке из-за срабатывания неразорвавшегося суббоеприпаса пострадали 56-летний мужчина и 58-летняя женщина.

В тяжёлом состоянии находятся трое детей из Пантелеймоновки, где сдетонировал суббоеприпас. Это мальчики в возрасте десяти, 11 и 12 лет.

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, утром 17 февраля ВСУ обстреляли из артиллерии натовского калибра посёлок Пантелеймоновка в ДНР, в результате погибли четверо мирных жителей, включая ребёнка, ещё шесть человек получили ранения. Один из жилых многоквартирных домов был почти полностью разрушен обстрелом.