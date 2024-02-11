Стокгольм, 11 февраля, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Группа шведских учёных открыла новый метод похудения, этому помогает ежедневное употребление кофе. Результаты исследований опубликовали в научном журнале BMJ Medicine.

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В исследовании участвовали 10 тыс. человек. Учёные установили, что кофе обладает термогенным действием, то есть повышает выработку тепла организмом. Это способствует сокращению жировой массы, а также снижению риска заболеваний, связанных с ожирением, таких как диабет второго типа.

«Более высокие концентрации кофеина в плазме крови могут снизить ожирение и риск развития диабета второго типа. Необходимы дальнейшие клинические исследования, чтобы изучить потенциал этих результатов», — говорится в научной публикации.

Исследование показало, что ежедневное употребление кофе с кофеином снижает риск развития диабета второго типа на 7%, а кофе без кофеина — на 6%. Количество напитка, которое даёт повышенную концентрацию кофеина в плазме крови, зависит от генетической предрасположенности человека, от скорости его метаболизма. Для эффективного похудения недостаточно только пить кофе.

Учёные в ходе исследований не выявили, что ежедневное употребление кофе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом они отмечают, что вопрос требует более детального исследования и не исключено, что длительное употребление этого напитка может навредить здоровью человека.

Как сообщало ИА Регнум, врач-эндокринолог Екатерина Янг заявила, что употребление правильных углеводов в пищу по вечерам способствует похудению, а также хорошему сну. Для этого она порекомендовала есть сезонные корнеплоды.