Лас-Вегас, США, 12 марта, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян потерпел поражение в поединке с грузином Мерабом Двалишвили в рамках турнира UFC Fight Night 221, который прошел в американском городе Лас-Вегас (штат Невада).

(сс) Antonio Fucito Турнир UFC Fight Night

Бой продлился все пять раундов. Судьи отдали победу Двалишвили единогласно. 30-летний Пётр Ян, который является бывшим чемпионом UFC, потерпел третье поражение подряд.

За свою карьеру он имеет 16 побед и 5 поражений. При этом у 32-летнего Двалишвили 15 побед и 4 поражения.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта на турнире в Лас-Вегасе американский боец ММА Джон Джонс победил француза Сирила Гана и завоевал титул чемпиона UFC в тяжелой весовой категории. Американец одолел соперника при помощи удушающего приема уже в первом раунде.