Москва, 18 февраля, 2024, 07:52 — ИА Регнум. Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова Министерства обороны России запатентовала изобретение, относящееся к области радиоэлектронной борьбы. Речь идёт о способе скрытого наведения пары перехватчиков на воздушную цель для повышения эффективности постановки помех.

Mil.ru Специалисты РЭБ за работой

«Технический результат — увеличение продолжительности скрытого наведения пары перехватчиков на воздушную цель за счёт последовательного управления пространственным положением перехватчика-носителя станции активных помех и её мощностью», — говорится в опубликованном на сайте Федерального института промышленной собственности (входит в «Роспатент») документе.

В реферате к изобретению уточняется, что два перехватчика оснащают станциями активных помех, а их бортовые радиолокационные станции объединяют в систему с каналами обмена информацией. Затем определяется атакующий перехватчик с работающей на излучение бортовой радиолокационной системой, а также перехватчик прикрытия со станцией активных помех. При этом последний целенаправленно сближается с атакующим истребителем в процессе его наведения, обеспечивая максимальную эффективность прикрытия.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ министр обороны Сергей Шойгу анонсировал создание серийной линейки всех типов беспилотников. В ближайших планах Минобороны ― повысить возможности своей спутниковой группировки и эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны, сказал генерал армии. Он добавил, что ведомство сосредоточит усилия на всестороннем снабжении войск, участвующих в специальной военной операции.