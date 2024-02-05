Херсон, 5 февраля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Попавший в плен польский наёмник, воевавший за ВСУ, решил воевать на стороне ВС России, сообщил 5 февраля глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Русский плен буквально открыл ему глаза — поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма», — сообщил Сальдо.

Губернатор уточнил, что вероломство ВСУ польский наёмник осознал, когда свои бросили его на произвол судьбы в селе Крынки в Херсонской области.

Поляк призвал всех жителей Польши выступить против действующего польского правительства, закрывающего глаза на преступления бандеровцев и их последователей.

В Минобороны России пока не комментировали эту информацию.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января Сальдо рассказал о решении польского наёмника, попавшего в плен к ВС России, больше не воевать на стороне Украины. Этот военный попал в плен к российской армии в районе Крынок. Поляк заявил, что не нужно было воевать за ВСУ. Когда его ранило, украинские военные бросили его умирать. Сальдо опубликовал видео, на котором поляк рассказывает о случившемся.

В конце ноября польский портал Onet сообщил о ранении двух польских наёмников, воевавших на стороне ВСУ в ЛНР. Один из раненых назвал адом ситуацию в зоне боевых действий.