Москва, 10 февраля, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Московский городской вокзал Митьково на МЦД-3 откроется уже в этом году. Он расположен на границе районов Сокольники и Красносельский. Об этом Сергей Собянин написал в Telegram-канале.

Telegram-канал мэра Москвы

Сейчас на объекте рабочие проводят монтаж инженерных коммуникаций и металлоконструкций наземной части вестибюля. Продолжается остекление турникетного зала, рассказал мэр Москвы.

В новом московском городском вокзале расположится станция Митьково МЦД-3. Отсюда пассажиры смогут делать бесплатную пересадку на Большую кольцевую, а также Сокольническую линии метро. Обустроят и выход к наземному городскому транспорту.

От новой станции можно будет дойти к трамвайной остановке всего за пару минут.

Вокруг вокзала появятся пешеходные зоны, а остановки городского транспорта перенесут ближе к железной дороге. Территорию обустроят. Здесь высадят деревья и кустарники и сделают освещение.

Митьково станет 39-й станцией на МЦД-3 и 81-м городским вокзалом на действующих диаметрах и Московском центральном кольце.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале. Таким образом завершилась модернизация одного из ключевых транспортных хабов столицы.

В сентябре 2023 года на вокзале сформировали инфраструктуру для запуска четвëртого диаметра, реконструировав платформы, вестибюль и открыв пешеходный тоннель. Пересадка между первым и четвёртым диаметрами стала быстрее.