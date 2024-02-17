Москва, 17 февраля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. На территории Ирана действует множество организаций, которые имели технические возможности осуществить взрывы на линиях крупнейшего в стране газопровода. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 февраля заявил востоковед, политолог, старший преподаватель Базовой кафедры Института востоковедения РАН Факультета мировой экономики и мировой политики Григорий Лукьянов.

AP/TASS

Он прокомментировал информацию американских СМИ о том, что за взрывами на линиях газопровода в Иране может стоять Израиль. Эксперт заметил, что сейчас отсутствует достаточный объём информации, чтобы делать какие-либо выводы о том, кто стоит за взрывом на этом объекте. По его словам, на территории Ирана существует множество организаций, как поддерживаемых спецслужбами Израиля и США, так и действующих самостоятельно, которые имеют технические возможности и достаточную политическую волю для того, чтобы осуществлять действия против Ирана средствами с использованием насилия.

Он считает, что наиболее заинтересованы в атаке силы, чьи интересы связаны с дестабилизацией ситуации внутри Ирана, подрывом его репутации, авторитета и статуса на мировой арене.

«Это, безусловно, Израиль, который видит в Иране если не главный источник своих бед и угроз безопасности, то, по крайней мере, серьёзного оппонента на нынешнем этапе развития», — уточнил Лукьянов.

Он добавил, что спецслужбы Израиля неоднократно проводили диверсионные разведывательные акции на территории Ирана. Они накопили немалый опыт взаимодействия с разными террористическими группами на территории страны, создали там сеть контактов и агентов. Это позволяло совершать акты как против атомной ядерной программы, ракетной программы Ирана, так и против в целом военно-промышленного комплекса страны, пояснил востоковед. По его словам, ранее ничто не указывало на то, что иранским спецслужбам удалось в полной мере уничтожить данную сеть контактов и все возможности для Израиля действовать на их территории.

«Поэтому в нынешних условиях нельзя исключать того факта, что израильские спецслужбы могут в той или иной степени быть ответственными за эту атаку», — указал востоковед.

Нельзя забывать и о том, что крупные террористические акты на иранской территории в минувшем году стали делом рук различных структур, связанных с запрещённой в России террористической организацией ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей на территории как Ирана, так и многих соседних стран региона.

«Для этих организаций Иран, активно принимающий участие в борьбе с этой террористической структурой в Ираке, Сирии, Афганистане, является важнейшим экзистенциальным врагом. Поэтому в данном случае ответственность могут нести и эти структуры тоже», — отметил востоковед.

Как передавало ИА Регнум, газета The New York Times, ссылаясь на двух западных чиновников и военного стратега, связанного с Корпусом стражей Исламской революции, сделала предположение, что израильские силы могли осуществить диверсию на двух линиях газопровода в Иране.

Так, один из источников отметил, что удары носили скорее символический характер — Ирану не составит большого труда починить газопровод, к тому же населению был причинён сравнительно небольшой ущерб.

Авторы материала пришли к выводу, что Израиль атакой дал Ирану понять, что потенциально способен нанести ему урон, если конфликт обострится или распространится на весь Ближневосточный регион.