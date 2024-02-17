Вашингтон, 17 февраля, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Израильские силы могли осуществить диверсию на двух линиях газопровода в Иране. Такое предположение сделала газета The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников и военного стратега, связанного с Корпусом стражей Исламской революции.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Удары носят скорее символический характер — Ирану не составит большого труда починить газопровод, к тому же населению был причинён сравнительно небольшой ущерб, высказал мнение один из информаторов.

«Израиль атакой дал Ирану понять, что потенциально способен нанести ему урон, если конфликт обострится или распространится на весь Ближневосточный регион», — заключила газета.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв и последовавший за ним пожар произошли на главном газопроводе в Боруджене 14 февраля на линии 65 между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи.

По словам мэра Боруджена Фатаха Кареми, пожар продлится до тех пор, пока оставшийся в трубе газ полностью не сгорит. Подача газа из города в другие области Ирана прекратилась.