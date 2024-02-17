Москва, 17 февраля, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Длительного потепления и по-настоящему весенней погоды в Москве не стоит ждать раньше середины марта. Об этом заявил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Эксперт добавил, что март по метеорологическим канонам считается ещё зимним месяцем.

«Учитывая, что сейчас много снега, рекордное количество — 62–67 сантиметров в Москве и по области до 70 сантиметров в некоторых местах, конечно, для того, чтобы весь снег растаял, нужно очень много тепла. В целом у нас март ещё зимним месяцем считается. Поэтому со второй половины марта, как правило, начинаются движения в сторону весны», — сообщил Голубев News.ru.

Также синоптик предупредил, что в феврале в Москве ожидаются кратковременные оттепели, однако они каждый раз будут сменяться морозами.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее 16 февраля синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что больших снегопадов в Москве больше не ожидается.

В 2023 году метеорологическая весна пришла в Москву 14 марта. С этого дня среднесуточная температура воздуха превысила отметку в 0 градусов. При этом эксперты пояснили, что ранее началом климатической весны в Москве считалось 27 марта. Однако после перехода в 2023 году на новые климатические нормы, рассчитанные за период с 1991 по 2020 год и учитывающие последние изменения климата, эта дата теперь приходится на 21 марта.