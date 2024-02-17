Токио, 17 февраля, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Новая японская ракета-носитель Н3 в рамках второго тестового запуска совершила успешный тестовый полет на орбиту, сообщило 17 февраля Агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Запуск ракеты

Запуск ракеты осуществили с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима в 09:22 по местному времени (в 03:22 мск). Ракета вывела на орбиту два мини-спутника дистанционного зондирования Земли CE-SAT-1E и TIRSAT Японского института космических систем.

Изначально старт ракеты был запланирован на 15 февраля, но из-за неблагоприятных погодных условий его отложили.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года неудачей окончился первый тестовый запуск новой японской ракеты, которая была отправлена с четвёртой попытки. Планировалось, что ракета выведет на орбиту японский спутник ALOS-3, основная функция которого — наблюдение за стихийными бедствиями. Однако после того, как не удалось запустить двигатель второй ступени, было принято решение прервать полёт. Ракете направили сигнал, инициирующий самоуничтожение.

Двухступенчатая ракета Н3 должна была заменить используемую Н2А, которая считалась одной из самых надёжных в мире. Н3 способна нести в 1,3 раза больше груза, чем Н2А. Разработка новой ракеты-носителя началась девять лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в $1,5 млрд.