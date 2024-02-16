Москва, 16 февраля, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Стоимость самой дешёвой квартиры в центре Москвы на первичном рынке составляет 12,6 млн рублей. Об этом 16 февраля сообщила Lenta.ru со ссылкой на экспертов компании Skolkovo Realty.

Отмечается, что речь идёт о квартире-студии, которая находится в Красносельском районе. Её площадь составляет 21 кв. м. Сдача запланирована на первый квартал 2024 года.

При этом наиболее дорогой объект оценён в 2,45 млрд рублей. Это квартира в Тверском районе, площадь которой почти 1,1 тыс. кв. м.

По данным экспертов, спрос на покупку новостроек в центре Москвы по итогам января вырос на 36,2% относительно декабря. Такой значительной положительной динамики не было с марта 2023 года.

Как ранее передавало ИА Регнум, россияне начали массово продавать жильё в Финляндии. Так, на популярном сайте объявлений самым дешёвым вариантом является однокомнатная квартира площадью 31 кв. м в Иматре, её продают за 700 тыс. рублей. Двухкомнатный таунхаус площадью 52 кв. м выставлен за 775 тыс. рублей. За дом площадью 84 кв. м, расположенный в 15 минутах езды от границы, запрашивают 1,5 млн рублей.