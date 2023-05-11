Москва, 11 мая, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Четыре бронепоезда Вооружённых сил РФ, действующие в зоне специальной военной операции, успешно отразили все атаки украинских диверсантов. Об этом 11 мая сообщил ТАСС начальник главного управления железнодорожных войск Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Олег Косенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Бронепоезд

«Все имевшие место нападения диверсионно-разведывательных групп Украины на спецпоезда при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника», — сказал Косенков.

Он отметил, что важнейшей боевой задачей бронепоездов «Амур», «Байкал», «Енисей» и «Волга» является сопровождение эшелонов с военными грузами и оперативное восстановление повреждённых участков путей.

По словам генерала, железнодорожные войска в зоне спецоперации также осуществляют техническую разведку, разминирование путей, расчистку завалов, наведение переправ.

Косенков добавил, что работа железнодорожных войск обеспечивает надёжное техническое прикрытие сети железных дорог и направлений воинских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Минобороны РФ показало боевую работу бронепоезда железнодорожных войск Западного военного округа в зоне спецоперации. В середине состава располагается локомотив, в голове — гружённая стройматериалами платформа со средствами радиоэлектронной борьбы.