Челябинск, 16 февраля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В России продолжат расширять механизмы поддержки промышленности, заявил 16 февраля в Челябинске на совещании по поддержке инвестиционных проектов в промышленности президент Владимир Путин.

РИА Новости/ Алексей Сухоруков

«Задача государства — расширить пространство возможностей для отечественной промышленности, чтобы во всех регионах России модернизировались и открывались новые производства и современные, хорошо оплачиваемые рабочие места открывались. Пока нужны точечные меры поддержки, особые механизмы поддержки промышленности, и такие механизмы у нас есть», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 февраля президент отметил, что Россия может сама развивать необходимые технологии. В то же время страна не может «выпускать всё» самостоятельно, а потому международные альянсы с дружественными партнёрами будут расширяться, сказал также глава государства.

Российская промышленность, несмотря на внешнее давление, уверенно развивается, предприятия налаживают новые каналы поставок сырья и компонентов, выстраивают связи с надёжными, заинтересованными партнёрами, и многие отечественные компании успешно заменили импортную продукцию, заявил также президент в ходе совещания. Отечественные предприятия получили уже более 800 кредитов по программе промышленной ипотеки, добавил он.