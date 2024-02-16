Челябинск, 16 февраля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Российские предприятия получили уже более 800 кредитов по программе промышленной ипотеки. Об этом президент Владимир Путин заявил 16 февраля на совещании по поддержке инвестпроектов.

РИА Новости/ Евгений Биятов

Глава государства подчеркнул, что отечественная промышленность уверенно развивается, несмотря на внешнее давление.

Власти будут расширять механизмы поддержки промышленности, заверил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на встрече с рабочими в Челябинске Путин заявил, что российские компании получили новые возможности после введения санкций и стали щедро вкладываться в своё развитие и подготовку кадров.

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