Москва, 16 февраля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Алексей Навальный (внесён в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму) мог умереть от оторвавшегося тромба. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Павел Бедняков/РИА Новости Алексей Навальный (внесён в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму)

«Причина смерти Алексея Навального — оторвавшийся тромб, сообщает наш источник», — написало издание.

Ранее управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что причины смерти Навального устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, о смерти Навального ФСИН сообщила 16 февраля. После прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание, к нему сразу прибыли медики колонии, и была вызвана бригада скорой помощи.

В колонию, где скончался Навальный, направлена специальная комиссия, отметила также пресс-служба ФСИН.

Блогер отбывал наказание в ХМАО в знаменитом «Полярном волке» (колонии № 3) в посёлке Харп, куда его перевели из Владимирской области, и регулярно попадал в ШИЗО.

Алексей Навальный 4 августа прошлого года был приговорён к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Прокурор запрашивал для него 20-летний срок лишения свободы. Кроме того, прокурор запросил 10 лет колонии общего режима для ещё одного фигуранта дела — Даниэля Холодного, бывшего технического директора одного из YouTube-каналов Навального. Его обвиняют по делу о финансировании экстремистской организации и участии в экстремистском сообществе.

Впервые в заключении Навальный оказался в феврале 2021 года. Тогда Симоновский суд Москвы отменил ему условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений блогером испытательного срока.

В 2021 году мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Навального виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета») по делу об оскорблении ветерана ВОВ. Ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей.