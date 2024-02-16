Евпатория, Крым, 16 февраля, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Елена Демидова уходит с поста главы администрации города Евпатории в связи с семейными обстоятельствами. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил 16 февраля в Telegram-канале.

Telegram-канал Елены Демидовой

Он отметил, что Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Елене Демидовой 50 лет. В конце декабря 2022 года депутаты городского совета Евпатории утвердили её кандидатуру на должность мэра. До проведения конкурса на этот пост она была директором средней школы №17 в Евпатории. До 2016 года совмещала преподавание с должностью заведующей в санатории, после чего возглавила администрацию школы.

Как сообщало ИА Регнум, Демидова стала мэром Евпатории после того, как её предшественник Роман Тихончук подал в отставку в феврале 2022 года. Аксёнов сообщал, что Тихончук написал заявление на увольнение после встречи, на которой была дана оценка его деятельности и результатам работы.