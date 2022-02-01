Евпатория, Крым, 1 февраля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Роман Тихончук написал заявление об увольнении с должности главы администрации Евпатории, об этом сообщил 1 февраля в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Борис Мавлютов Евпатория. Пляж

«Провел встречу с главой администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщил Аксёнов.

Глава региона добавил, что структура администрации города останется без изменений, исполняющего обязанности мэра назначат 2 февраля.

«Вице-премьер Михаил Анатольевич Назаров — куратор города от Совета министров. Завтра будет принято решение, кто из заместителей будет исполнять обязанности главы администрации города», — уточнил Аксёнов.

Как напоминает ИА REGNUM, Роман Тихончук занял должность главы администрации в октябре 2019 года, до этого он исполнял обязанности главы администрации после задержания прежнего руководителя Андрея Филонова.