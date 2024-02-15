Грозный, 15 февраля, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Группа боевиков, готовившая ряд преступлений, ликвидирована правоохранителями в чеченском селе Старый Ачхой. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 15 февраля в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Он уточнил, что в Ачхой-Мартановском районе полицейские ликвидировали трёх членов банды, оказавших вооружённое сопротивление при задержании. Ещё двух бандитов взяли живыми.

«Уже известно, что члены банды планировали совершить ряд преступлений и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — сообщил Кадыров.

Глава республики выразил благодарность начальнику районного отдела МВД Ибрагиму Дадаеву и его подчинённым, которые оперативно выявили бандгруппу, а также пожелал скорейшего выздоровления раненому полицейскому.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в селе Старый Ачхой вооружённые боевики напали на полицейского и были уничтожены ответным огнём. Полицейский получил ранение. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.