Берлин, 15 февраля, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Украинская армия может в скором времени потерять контроль над рядом городов на фоне нехватки снарядов и проблем с ротацией. Об этом немецкий военный эксперт Карло Масала заявил в беседе с ZDF.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По его словам, вопросы ротации и снабжения боеприпасами имеют решающее значение, украинские бойцы очень «измученные и уставшие».

«С моей точки зрения, если не будет решён вопрос с боеприпасами, а также вопрос ротации, то в ближайшем будущем украинцы будут вынуждены покинуть города, которые они до сих пор хорошо защищали», — уверен Масала.

Он подчеркнул также, что возможный приход к власти в США экс-президента Дональда Трампа станет сложным испытанием для Украины и ЕС. В таком случае Киеву должны будут помогать только европейские страны, однако в полной мере заменить в этом смысле США они не смогут.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Масала назвал 2024 год решающим для Украины, которая может остаться без помощи Запада и не удержать свои позиции. Он отмечал, что Киеву не стоит надеяться на растрату Россией всех ракет, так как её промышленность нарастила их производство в несколько раз с начала спецоперации.

Западные СМИ стали чаще писать об усталости США и ЕС от украинского конфликта и об ослаблении поддержки киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Телеканал NBC сообщал о том, что американские и европейские чиновники приступили к обсуждению с Киевом возможных последствий мирных переговоров с Россией. Эти переговоры касаются и того, чем Киев готов пожертвовать для достижения мира.