Вашингтон, 4 ноября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Чиновники Соединённых Штатов и стран Европы начали обсуждать с Киевом возможность проведения мирных переговоров с Россией, а также то, чем он готов пожертвовать для достижения мира. Об этом 3 ноября сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

Shawn Thew — CNP/Global Look Press

«Чиновники из США и Европы стали… говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией для завершения войны… Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придётся отказаться, чтобы достичь договорённости», — говорится в сообщении.

Уточняется, что часть этих дискуссий была проведена в октябре в ходе заседания контактной группы по Украине. По данным телеканала, чиновники из США и Европы высказали обеспокоенность тем, что украинский конфликт, как они считают, зашёл в тупик. При этом они не уверены в том, сможет ли Запад продолжать оказание помощи Украине.

«Чиновники администрации (президента США Джо) Байдена также обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, в то время как у России, похоже, бесконечные запасы», — отмечается в сообщении.

По словам чиновников, у украинских властей, вероятнее всего, есть время только до конца нынешнего года до того момента, когда дискуссии о мирном переговорном процессе станут неотложными. При этом, по их мнению, НАТО может предложить Киеву некоторые гарантии безопасности без официального вступления в альянс как стимул к переговорам.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским падёт в результате спецоперации ВС России. Эксперт отметил, что из-за отказа Киева от стамбульских договорённостей о постоянном нейтралитете Украины он может потерять ещё больше территорий.

Экс-советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор 2 ноября заявил, что Зеленского презирают на Западе. По его словам, Киев уже практически проиграл в конфликте с Россией из-за колоссальных потерь украинской армии, в результате чего Зеленский превратился в посмешище для союзников.

Президент России Владимир Путин 3 ноября заявил, что Запад раньше собирался победить Россию на поле боя, но теперь изменил свою риторику. Он подчеркнул, что это не значит, что России нужно вести себя агрессивно, ей нужно быть во всех смыслах этого слова суверенным и независимым государством.