Москва, 15 февраля, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Металлический купол строения обрушился внутри двора горящего на Пушкинской площади в центре Москвы концертного зала «Известия холл». Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Михаил Метцель/ТАСС

Площадь пожара увеличивается, а в месте, куда упал горящий купол, могут находиться газовые баллоны, уточнил источник.

Как сообщало ИА Регнум, площадь пожара в здании «Известия холл» достигла 1500 кв. метров.

Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти действующих в Москве. Огонь в здании вспыхнул утром 15 февраля.

В Москве на улице Черняховского в районе станции метро «Аэропорт» в ночь на 9 февраля загорелась кровля по всей площади жилого многоквартирного дома. Началась эвакуация жильцов — дом покинули 400 человек.