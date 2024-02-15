Москва, 15 февраля, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Площадь пожара в здании «Известия холл» на Пушкинской площади в Москве достигла 1500 кв. метров, сообщили 15 февраля в МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«В настоящее время пожару присвоен третий номер сложности», — добавили спасатели.

Всего в Москве действуют пять рангов сложности пожара.

По информации МЧС, возгорание произошло на первом этаже административного здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, огонь в здании «Известия холл» вспыхнул утром 15 февраля. В столичном главке МЧС России отметили, что изначально пожар начался на крыше концертного зала. Затем огонь с кровли перешёл внутрь здания, площадь пожара увеличилась.

В Москве на улице Черняховского в районе станции метро «Аэропорт» в ночь на 9 февраля загорелась кровля по всей площади жилого многоквартирного дома. Началась эвакуация жильцов — дом покинули 400 человек. Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Позже у шестиэтажного здания обрушилась крыша. В результате происшествия пострадали десять человек. По информации следователей, причиной пожара в жилом доме на севере Москвы мог стать сбой в системе антиобледенения.