Пермь, 25 октября, 2023, 18:35 — ИА Регнум. В Перми с 19 по 21 октября прошел XI международный форум «Россия — спортивная держава». Площадка собрала тысячи участников: представителей власти и национальных спортивных федераций, известных атлетов и функционеров.

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«В дни форума мы еще раз убедились, насколько разнообразна сфера спорта и какую важную роль в осуществлении государственной политики и в жизни наших граждан она играет. Участниками форума стали более 5000 человек, мы рады были приветствовать порядка 100 гостей из 30 стран мира. Мы также поддерживаем позицию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, оставаясь открытыми для конструктивного диалога и продуктивного сотрудничества, чтобы продолжать укреплять национальную систему спорта», — отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Развитие системы отечественного спорта обсудили в рамках деловой программы форума: на различных сессиях выступили более 200 спикеров. Ключевыми событиями стали пленарное заседание «Спорт без границ. Открытость миру» и заседание Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту под руководством Владимира Путина. Особое внимание президент России уделил вопросу развития спортивной инфраструктуры.

«Очевидно, что доступность такой инфраструктуры, качество и многообразие спортивных объектов прямо влияют на качество жизни, на здоровье миллионов людей, открывают возможности для занятий физической культурой на постоянной основе, для стимулирования желания людей заниматься спортом, выбирать для себя активный досуг и, главное, здоровый образ жизни в конечном итоге. Мы обращаемся к этой теме регулярно, придаём ей большое значение, уделяем ей внимание и на федеральном, и на региональном уровнях, и это, безусловно, приносит свои результаты», — отметил Владимир Путин.

Международный форум «Россия — спортивная держава» Путин выступил на пленарном заседании XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава»

О подготовке тренировочных центров по всей России на Совете рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что основные показатели Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года по инфраструктуре и вовлечённости граждан в систематические занятия спортом на сегодня выполнены, однако необходимо и дальше развивать связанные со спортом инициативы.

«Важно отметить, что действующие программы поддержки, безусловно, должны быть продолжены, сейчас этот вопрос тоже прорабатываем», — добавил вице-премьер.

Достичь результатов в развитии спортивной инфраструктуры помогает реализация федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Благодаря ему в России появляются новые и реконструируются уже существующие спортивные объекты: от масштабных арен для международных и всероссийских соревнований до физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) и площадок в самых труднодоступных и маленьких населенных пунктах.

Так, в посёлке Магдагачи Амурской области после открытия ФОКа увеличилось количество ребят, желающих записаться в разные секции — здесь можно сделать первые шаги в теннисе, баскетболе, футболе или волейболе.

Telegram главы Магдагачинского района Андрея Горюнова Соревнования в ФОКе в посёлке Магдагачи

Появление такого спортивного объекта решило еще одну важную для Амурской области проблему. Посёлок Магдагачи уже десятки лет славится своей школой самбо на весь Дальний Восток, однако до этого чемпионам приходилось заниматься в зале размером с обычную жилую комнату. После возведения ФОКа борцовская секция переехала в собственный малый зал комплекса.

«До этого условий для тренировок, можно сказать, не было. Была небольшая комнатушка, которая стала и залом, и тренерской, и раздевалкой. Но мы приспособились, много отличных спортсменов вышли из нашего зала. И ещё больше выйдут, я в этом уверен, потому что теперь у нас есть новый, современный и просторный физкультурный комплекс. Невозможно передать словами, насколько его появление значимо для жителей всего района», — отметил тренер по самбо Вадим Рязанцев.

Новый ФОК «Арена Уссури» стал первым спортивным комплексом в Чугуевском округе в Приморье. С его открытием в Чугуевке появился настоящий спортивный кластер — первый на сельских территориях региона. Здесь есть залы для борьбы и бокса, баскетбольная и волейбольная площадки, а также тренажерный зал с огромным количеством тренажеров для разных групп мышц и для кардиотренировок.

Sport25. pro Соревнования в комплексе «Арена Уссури»

«Не только в самой Чугуевке, но и во всем нашем округе не существовало комплекса, и близко похожего на этот. Его будут посещать, я убежден в этом, все жители», — сказал глава Чугуевского округа Роман Деменев.

Умные площадки появились благодаря федпроекту в городе Большой Камень и посёлке Ливадия недалеко от Находки. На них местные жители смогут заниматься футболом, баскетболом, волейболом, теннисом, воркаутом и выполнять комплекс ГТО. А в зоне силовых тренажёров установлены специальные QR-коды, по которым можно ознакомиться с техникой выполнения упражнений по видеоинструкции.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) появился в 2022 году в посёлке Чумляк Курганской области. Он включает в себя поле с искусственным покрытием для мини-футбола, легкоатлетическую дорожку с искусственным покрытием, площадки для игры в стритбол, гандбол, волейбол, хоккейный корт, оборудование для гимнастических упражнений и тренажеры.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в посёлке Чумляк Курганской области

А на базе отдыха и развития посёлка создан Центр для одарённых детей, детский и молодёжный военно-спортивный лагерь. Там проходят спортивные, туристические, творческие и военно-патриотические смены для подростков из Уральского федерального округа.

Как сообщало ИА Регнум, увеличение числа россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений являются приоритетными задачами федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В рамках реализации проекта в России появляются новые спортивные объекты и реконструируются уже имеющиеся, для них закупается оборудование и инвентарь. По всей России уже открыто более 400 спортивных объектов. В 2022 году введено в эксплуатацию 60 объектов, а до конца 2023 года запланировано строительство и введение в эксплуатацию порядка 80 объектов спортивной инфраструктуры. Кроме того, в стране открыто более 1,7 тыс. площадок ГТО.