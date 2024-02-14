Москва, 14 февраля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Автостанции «Орехово» и «Варшавская» на юге Москвы прекратят свою работу с 26 февраля. Об этом сообщает департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

Дептранс Москвы

Ведомство уточнило, что теперь автобусы этого направления будут отправляться с автовокзала «Красногвардейский».

«Востребованность современного автовокзала «Красногвардейский» растёт, пассажиры уже активно используют его для поездок в южные регионы. Новый автовокзал постепенно становится главным межрегиональным транспортным узлом на юге Москвы», — приводит слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова пресс-служба.

В сообщении говорится, что новый автовокзал может обслуживать до 4 тыс. пассажиров за день. С него отправляется около 80 рейсов с более чем 1 тыс. пассажиров, уточняет Дептранс Москвы.

«Отсюда можно выехать в более чем 30 городов: Новомосковск, Тулу, Орёл, Липецк, Тамбов, Ростов-на-Дону, Ставрополь и многие другие. Количество маршрутов постоянно растёт», — следует из текста.

В департаменте добавили, что узнать расписание и купить билеты на автобусы, которые отправляются от автовокзала «Красногвардейский» можно в приложении «Метро Москвы», на сайте московского метрополитена, а также в кассах автовокзалов и на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово».

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Москве появилась новая схема маршрутов для автовокзалов. При этом каждый из них получил свой цвет для упрощённого определения имеющихся направлений. Максим Ликсутов уточнил, что новые схемы разместили на всех московских автовокзалах. С его слов, это сделали в том числе, чтобы пассажиры лучше ориентировались и могли узнать в какие города и регионы страны можно добраться на автобусах из Москвы. Заммэра отметил, что московские автовокзалы можно назвать одними из лучших в Европе по комфорту.