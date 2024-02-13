Париж, 14 февраля, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Проживающий во Франции художник российского происхождения Андрей Молодкин пообещал уничтожить собранные в сейфе картины известных художников в случае, если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не выпустят из тюрьмы на свободу. Об этом он заявил телеканалу Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

Молодкин рассказал журналистам, что собрал в 29-тонном сейфе 16 произведений искусства. По его оценке, их общая стоимость превышает $45 млн. Внутри сейфа, уточнил художник, находится пневматический насос, соединяющий бочки с кислотным порошком и катализатором, который может вызвать сильную химическую реакцию, достаточную для уничтожения содержимого сейфа.

«С тех пор как Джулиан Ассанж оказался в тюрьме, <…> свобода выражения мнений, свобода слова, свобода информации начали всё больше <…> подавляться», — заявил Молодкин телеканалу.

Художник утверждает, что в сейфе собраны его картины, а также произведения Пабло Пикассо, Рембрандта, Энди Уорхола и Роберта Райшенберга, все они были сфотографированы.

По его словам, сейф будет заперт в пятницу, 16 февраля. Он хранится на юге Франции, но художник хочет перенести сейф в какой-нибудь музей.

Молодкин отметил, что предотвратить выброс коррозионного материала на картины можно, сбросив таймер обратного отсчёта, сделать это сможет кто-то из близких Ассанжа, каждый день подтверждая нахождение журналиста в тюрьме. Если основателя WikiLeaks освободят, то произведения искусства вернут владельцам, уточнил телеканал.

Владелец миланской галереи Giampaolo Abbondio подтвердил журналистам, что он передал одну из картин Пикассо для сейфа Молодкина.

Как сообщало ИА Регнум, Джулиан Ассанж стал широко известен в 2006 году после работы над сайтом WikiLeaks, который предназначен специально для публикации секретных документов. В США его обвинили в раскрытии самого крупного в истории страны массива секретных документов, по совокупности обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.

Супруга Ассанжа Стелла заявила о постоянном ухудшении состояния здоровья мужа в связи с его нахождением в тюрьме. Она уточнила, что у Ассанжа был небольшой инсульт осенью 2021 года, после чего он постоянно принимает лекарства. Женщина выразила крайнюю обеспокоенность тем, что с её супругом что-нибудь может случиться. В январе 2023 года, по словам супруги Ассанжа, у него начались проблемы с физическим и психологическим состоянием здоровья. Также она подвергла критике власти Австралии, гражданином которой является Ассанж, за то, что они не стали противиться решению США и не дали им отпор.

В сентябре 2023 года суд отклонил запрос на предоставление возможности Джулиану Ассанжу подать прошение об убежище во Франции. В решении суда говорилось, что основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме Белмарш, это «не позволяет сделать исключение из правила», так как законодательство Франции требует для подачи прошения о политическом убежище «присутствия заявителя на территории страны или Европейского союза».