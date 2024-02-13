Киев, 13 февраля, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о том, что новый главком ВСУ Александр Сырский и глава минобороны Рустем Умеров посетили военные части в зоне конфликта и доложили о выявленных проблемах. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Зеленского, Сырский и Умеров «объехали все горячие точки фронта» и рассказали о ситуации.

«Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление», — пояснил Зеленский.

В своём сообщении украинский лидер пообещал военным увеличить поставки беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, а также укрепить позиции.

О подробностях ситуации на фронте, по словам Зеленского, он расскажет позже.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Сырский и Рустем Умеров обсудили планы и приоритеты украинской армии на 2024 год с верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и руководителем группы по оказанию военной помощи Киеву Антонио Агуто.

Умеров в соцсетях написал, что Сырский обозначил приоритеты ВСУ, среди которых оптимизация структуры армии, улучшение качества подготовки украинских военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в вооружении и технике.

Кроме того, стороны обсудили увеличение в рядах ВСУ числа средств радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам, а также обеспечение ротации военнослужащих на передовой.

Сырский заявил, что украинская армия перешла к оборонительной операции, цель которой состоит в нанесении России «максимальных потерь». Ситуацию на фронте для ВСУ он назвал очень сложной. Главком добавил, что украинские военные нуждаются в боеприпасах и технике.