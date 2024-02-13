Варшава, 13 февраля, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск на совещании правительства страны, которое транслировало Польское телевидение, подтвердил широкое использование в стране шпионского программного обеспечения Pegasus, предназначенного для прослушивания.

Иван Шилов ИА Регнум

Туск передал президенту Анджею Дуде документ, который, по его словам, на 100% подтверждает закупку и использование Pegasus, как легальное, так и нелегальное.

«Список жертв этих практик, к сожалению, очень большой. Этот документ подтверждает то, чего мы больше всего опасались», — сказал он.

Туск подчеркнул, что закупка программного обеспечения была осуществлена по инициативе Центрального антикоррупционного бюро Польши. По его словам, представленные Дуде документы — лишь часть имеющихся в распоряжении свидетельств по этому делу.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля радиостанция RMF FM сообщала, что спецслужбы Польши прослушивали Матеуша Моравецкого, когда тот был премьер-министром республики, с помощью программы Pegasus.

Кроме того, отмечалось, что польские спецслужбы следили и за другими политиками партии «Право и справедливость». Также они интересовались недвижимостью бывшего премьера, а также его контактами с Агентством по материальным резервам во время пандемии COVID-19.