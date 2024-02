Москва, 13 февраля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Стену, возведённую более 10 тыс. лет назад, обнаружили на дне Мекленбургского залива в Балтийском море. Вероятно, она была частью охотничьих сооружений, говорится в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

John M. O’Shea/ University of Michigan-Ann Arbor

Необычную конструкцию протяжённостью 971 метр, состоящую из пригнанных друг к другу 1673 камней, нашли учёные из немецкого Кильского университета во время морских геофизических исследований. Сооружение находится на глубине 21 метра и не может иметь естественное происхождение.

Стену изучили водолазы и исследовал автономный подводный аппарат. Вероятно, общины каменного века, которые занимались охотой и собирательством, построили её вдоль береговой линии озера или болота, чтобы охотиться на оленей. Учёные полагают, что с помощью стены охотники направляли животных в узкое место или даже загоняли в воду, где их было проще убить.

«Это место представляет собой одно из старейших задокументированных искусственных охотничьих сооружений на Земле и входит в число крупнейших известных сооружений каменного века в Европе», — отмечают исследователи.

Уровень моря значительно поднялся после окончания последнего ледникового периода. Это произошло примерно 8500 лет назад. Стена окзалась затоплена, изменился и окружавший её ландшафт.

Сооружение на дне моря может изменить представления о том, как жили древние охотники-собиратели, отмечают авторы статьи.

