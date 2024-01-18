Москва, 18 января, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Недавние исследования окончательно опровергли представление о едином происхождении европейцев. Учёные получили сведения о генетической истории заселения Европы за последние 15 тыс. лет, говорится в опубликованном 18 января материале «РИА Новости».

Специалисты пришли к выводу, что генетическая история европейцев закладывалась большей частью за пределами Европы. Мигранты, в древности осевшие в географически изолированных районах континента, принесли с собой черты, которые закрепились в местных популяциях.

Европа, как указано в статье, приняла три волны миграции. Первые анатомически современные люди были первобытными охотниками-собирателями, прибывшими около 45 тыс. лет назад, когда стало спадать последнее оледенение. Второй волной были ближневосточные племена, уже освоившие земледелие. Они прибыли около 11 тыс. лет назад. Третьими, примерно 5 тыс. лет назад, на запряжённых волами повозках прибыли представители ямной культуры — кочевые пастухи-скотоводы из степей Западной Азии и Северного Причерноморья.

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