Москва, 13 февраля, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что что в 2022 году Киев обменял его на десятерых иностранных наёмников.

Сергей Бобылев/ТАСС Виктор Медведчук

«Меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне (главы киевского режима Владимира) Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый», — сказал он в интервью французскому изданию Omerta, текст опубликован на сайте «Смотрим».

Медведчук добавил, что в общих списках на обмен были боевики «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), иностранцы и другие военнослужащие.

«Но меня обменяли на десятерых иностранцев из общего списка», — заключил он.

Как передавал ИА Регнум, в мае 2022 года Медведчук находился под домашним арестом на Украине, позднее сбежал из-за угроз, но оставался в Киеве. На Украине Медведчука обвинили в госизмене, по версии стороны обвинения, в 2015 году он якобы вступил в сговор с российским чиновником для добычи полезных ископаемых в районе Крыма и якобы передавал данные о «секретном военном подразделении ВСУ» Москве.

В сентябре 2022 года при посредничестве турецкой стороны Россия провела обмен военнопленными с Киевом. Москве передали 50 человек, включая Виктора Медведчука.

В январе 2023 года Медведчук рассказал, что уверенность в том, что договорённость с Киевом о его обмене осуществится, он почувствовал, только когда 22 сентября 2022 года его из Польши перевезли самолётом в Анкару.