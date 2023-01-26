Москва, 26 января, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Уверенность в том, что договорённость с Киевом о его обмене осуществится, глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук почувствовал, только когда 22 сентября его из Польши перевезли самолётом в Анкару. До этого момента он совсем не был уверен, что его обменяют, рассказал политик в интервью RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Медведчук

Лидер ОПЗЖ рассказал, что почти до самого конца «сомневался в том, что это может случиться». В том числе и когда узнал 20 сентября о том, что этот обмен состоится, и на следующий день, когда его переправили самолётом в Польшу.

Он рассказал, что «находился в самолёте где-то 12–14 часов». «Я видел, что шли переговоры, меня сопровождали представители главного управления разведки минобороны, меня сопровождали сотрудники СБУ, которые постоянно вели какие-то переговоры», — сообщает Медведчук.

По его словам, он «понимал, что не всё так складывается», чтобы можно было уверенно говорить, что этот обмен состоится.

Виктор Медведчук «Эти сомнения были напрасными, как потом выяснилось, и я отчётливо понял, что этот обмен состоится, когда из Польши меня перевезли самолётом в Анкару, и где я уже вышел, увидел российский самолёт и понимал, что этот обмен по факту будет уже иметь место».

Напомним, на Украине Медведчук после начала Россией спецоперации был арестован. 21 сентября его вместе с 55 российскими военнослужащими обменяли на 215 украинских боевиков.