Медведчук заявил, что боялся срыва его обмена
Москва, 26 января, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Уверенность в том, что договорённость с Киевом о его обмене осуществится, глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук почувствовал, только когда 22 сентября его из Польши перевезли самолётом в Анкару. До этого момента он совсем не был уверен, что его обменяют, рассказал политик в интервью RT.
Лидер ОПЗЖ рассказал, что почти до самого конца «сомневался в том, что это может случиться». В том числе и когда узнал 20 сентября о том, что этот обмен состоится, и на следующий день, когда его переправили самолётом в Польшу.
Он рассказал, что «находился в самолёте где-то 12–14 часов». «Я видел, что шли переговоры, меня сопровождали представители главного управления разведки минобороны, меня сопровождали сотрудники СБУ, которые постоянно вели какие-то переговоры», — сообщает Медведчук.
По его словам, он «понимал, что не всё так складывается», чтобы можно было уверенно говорить, что этот обмен состоится.
Напомним, на Украине Медведчук после начала Россией спецоперации был арестован. 21 сентября его вместе с 55 российскими военнослужащими обменяли на 215 украинских боевиков.