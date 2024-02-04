Усть-Илимск, Иркутская область, 4 февраля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в двухэтажном деревянном доме в городе Усть-Илимске, из здания спасли двух человек. Об этом сообщает 4 февраля пресс-центр главного управления МЧС России по Иркутской области.

МЧС России. Кадр из видео

Многоквартирный дом загорелся на улице Профсоюзной, площадь пожара достигла 400 квадратных метров. В борьбе с огнём участвуют 33 специалиста, задействовано 12 единиц техники.

По данным ведомства, 30 жильцов сами покинули дом, двоим — мужчине и женщине — потребовалась эвакуация.

«Они переданы врачам», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее два человека погибли и один пострадал в результате пожара в деревянном доме в Белогорске Амурской области. Дом на улице Гагарина загорелся утром 26 января. К моменту прибытия пожарных пламя распространилось по всей площади.